برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، عقد المجلس اجتماعه السابع والثلاثين للعام 2022 عبر اتصال مرئي بحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة في الوطن العربي.



واستعرض المجلس آخر تطورات مباني الجامعة العربية المفتوحة وعلى رأسها المبنى الجديد لفرع الجامعة في سلطنة عمان، كما ناقش مقترح الموازنة التقديرية للعام المالي 2022-2023، إضافة إلى استعراض الأداء المالي للجامعة خلال العام 2021-2022، معتمدا تقرير لجنة المراجعة، كما استعرض تقريرا عن المنتدى العربي للابتكار في أهداف التنمية المستدامة، وتقريرا عن المشاركة في مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» وآخر تطورات حملة «2022 شتلة» التي نظمتها الجامعة في كل فروعها في الوطن العربي.