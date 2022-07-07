عبدالكريم العبدالله



أصدر الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي قرارات بتكليف مديري البرامج والكليات في المعهد بعد اعتماد محضر اجتماع مجلس الأمناء برئاسة وزير الصحة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإصدار قرارات وزارية لتسميتهم، علما أن اختيارهم جاء بناء على لجان مختصة تم تشكيلها لإجراء المقابلات لاختيار من استوفى الشروط والضوابط الخاصة بشغل وظيفة مدير برنامج وكلية في المعهد، وفيما يلي أسماء رؤساء الكليات ومديري البرامج الذين تمت تسميتهم:



٭ د.أحمد جاسم الصراف - رئيسا لكلية طب الكيمياء الحيوية الإكلينيكية وطب الأيض



٭ د.سلوى بدر الحجي - مديرا لبرنامج طب الكيمياء الحيوية الإكلينيكية وطب الأيض



٭ د.سعود حسن قراشي - رئيسا لكلية الطب النووي



٭ د.محمد عبدالله مهنا غانم - رئيسا لبرنامج الطب النووي



٭ د.أيوب باقر علي - رئيسا لكلية الطب الطبيعي والتأهيل الصحي



٭ د.جمال محمد جمال - مديرا لبرنامج الطب الطبيعي والتأهيل الصحي



٭ د.بسام الهلال - مديرا لبرنامج أمراض الكلى



٭ د.ايناس الياسين - مديرا لبرنامج طب الحوامل الباطني



٭ د.محسن الهاشمي - مديرا لبرنامج مبادئ الجراحة



٭ د.سامية المسلم - رئيسا لكلية طب العائلة



٭ د.دينا الضبيب - مديرا لبرنامج طب العائلة



٭ د.عبدالسلام النجار - رئيسا لكلية طب الأورام



٭ د.أنور النوري - مديرا لبرنامج طب الأورام



٭ د.منى الأحمد - رئيسا لكلية أمراض الحساسية والمناعة الإكلينيكية



٭ د.أحمد الخباز- مديرا لبرنامج أمراض الحساسية والمناعة الإكلينيكية



٭ د.حنان الوزان - رئيسا لكلية أمراض الدم المخبري



٭ د.حنان العوضي - مديرا لبرنامج أمراض الدم المخبري



٭ د.عبدالله البدر - رئيسا لكلية جراحة الانف والأذن والحنجرة



٭ د.مروان القناعي - مديرا لبرنامج جراحة الانف والأذن والحنجرة



٭ د.فوزي القطامي - مديرا لبرنامج تقويم الأسنان



٭ د.أمل خضر عايد - رئيسا لكلية أمراض النساء والولادة



٭ د.فاطمة الهدهود - مديرا لبرنامج أمراض النساء والولادة



٭ د.عبدالعزيز المطير - رئيسا لكلية جراحة العظام



٭ د.ناصر صلاح النصف - مديرا لبرنامج جراحة العظام



٭ د.محمد الحميدان - رئيسا لكلية طب الأطفال



٭ د.سعدون علي بن حسن - مديرا لبرنامج طب الأطفال



٭ د.محمد شمساه - رئيسا لكلية التخدير



٭ د.فاطمة عبدالرحيم قاسم - مديرا لبرنامج التخدير



٭ د.فيصل ثويني ساير - رئيسا لكلية جراحة المخ والأعصاب



٭ د.أيوب ديكسون - مديرا لبرنامج جراحة المخ والأعصاب



٭ د.طلال العبدالجليل - رئيسا لكلية طب وجراحة العيون



٭ د.آلاء يوسف العلي - مديرا لبرنامج طب وجراحة العيون



٭ د.ابتسام البدر - رئيسا لكلية الجراحة العامة



٭ د.سليمان المزيدي - مديرا لبرنامج الجراحة العامة



٭ د.فايزة الهاجري - رئيسا لكلية الأشعة



٭ د.عبدالله عبدالرضا الصراف - مديرا لبرنامج الأشعة



٭ د.هيا الطوالة - رئيسا لكلية الفيروسات الإكلينيكية



٭ د.فجر العساف - مديرا لبرنامج الفيروسات الإكلينيكية



٭ د.محمد فيحان العتيبي - رئيسا لكلية الأمراض الجلدية



٭ د.عبير البذالي - مديرا لبرنامج الأمراض الجلدية