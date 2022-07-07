القاهرة - سامي عبد الفتاح



ابتعد فريق الأهلي خطوة جديدة عن استعادة بطولة الدوري التي فقدها الموسم الماضي لصالح الزمالك، وذلك بعد أن خسر نقطتين جديدتين بعد التعادل السلبي 0-0 مع الجونة، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة، ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، ورفع الجونة رصيده إلى 22 نقطة في المركز 14، بعد مباراة متوسطة المستوى.



يذكر أن الزمالك يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 49 نقطة، وللأهلي مباراتان مؤجلتان مع الإسماعيلي والمقاولون.



ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل مباراته مع فيوتشر ضمن الجولة 24 لمسابقة الدوري.