الدوحة - فريد عبدالباقي



يدرس الاتحاد القطري لكرة اليد المشاركة القطرية في البطولة العربية الـ 37 للأندية أبطال الدوري والكأس والمقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب».



ومن المقرر أن يقوم الاتحاد القطري بترشيح فريقين من أندية القمة من أجل المنافسة على لقب البطولة العربية، وليس من أجل المشاركة فقط، وذلك بعد الإخفاق الأخير من فريقي العربي والوكرة في البطولة الآسيوية واحتلالهما المركزين الرابع والخامس.



ومن المتوقع أن يخاطب الاتحاد القطري الفريقين المرشحين للمشاركة في البطولة أولا، قبل إرسال الأسماء إلى الاتحاد العربي لاعتماد الفريقين في البطولة.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها، أن فريقي الدحيل والريان الأقرب للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية.



وتشهد بطولة العالم للأندية مشاركة 5 فرق عربية للمرة الأولى، وهي: الكويت بطل آسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، بالإضافة إلى فريقي مضر والخليج السعوديين بجانب بطل البطولة العربية، والتي فازت تونس بتنظيمها من بين 4 دول عربية تقدمت للاستضافة.