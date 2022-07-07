بيروت ـ ناجي شربل



انتزعت اللاعبة دانة العازمي ميدالية ذهبية للكويت في مسابقة رمي القرص ببطولة غرب آسيا الثانية لألعاب القوى تحت 20 سنة التي يستضيفها الاتحاد اللبناني في مدينة بيروت على مضمار مدرسة سيدة الجمهور برعاية الرئيس ميشال عون، وسجلت العازمي 35.67 مترا بفارق أكثر من مترين عن وصيفتها السورية شهد العلي.



كما أحرز محمد خان ميدالية فضية في إطاحة المطرقة مسجلا 56.56 مترا، وجاء خلف العماني مبين الكندي الذي سجل 67.70 مترا.



وحقق المنتخب الكويتي فضية سباق التتابع من قبل الفريق المكون من كل من محمد العنزي وعبدالله العازمي وعبدالله المنيس وعايد الطرقي. وكان المنتخب قد أحرز في اليومين الماضيين ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات.