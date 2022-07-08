أفادت مصادر سورية بأن القوات الأميركية أخرجت عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري إضافة إلى آليات أخرى تحمل معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر بريف الحسكة.



ونقلت الوكالة السورية للأنباء «سانا» امس عن المصادر قولهـــا إن «قافلة مؤلفة من 35 آلية بينهـــا 20 صهريجا محملا بالنفط المسروق مـــن آبار النفــط التي تحتلها قوات الاحتــــلال الأميركي في الجزيـــرة إضافـــة إلى عــدد من الشاحنات المغطاة والبرادات توجهت عبـــر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمـــال العـــراق».



وأضافت المصادر ان «رتلا آخر للاحتلال يضم 25 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول النفط في رميلان والشدادي اتجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية، وذلك بالتزامن مع تحليق منخفض لـ 3 حوامات تابعة لقوات الاحتلال».



ووفق الوكالة «نقلت قوات الاحتلال الأميركي قبل أيام رتلا مؤلفا من 55 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق على دفعات إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة».