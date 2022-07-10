بيروت - خلدون قواص



أكد أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ان الشعب اللبناني سيتحدى شياطين الساسة ومهووسي السلطة في لبنان، وسيحطم جشعهم وكذبهم عليه.



وقال في خطبة عيد الأضحى المبارك في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت بحضور ممثل رئيس الحكومة وزير الداخلية القاضي بسام مولوي: الشعب اللبناني الأبي صاحب الكرامة وعزة النفس لن ينكسر أمام فسادكم وسرقاتكم ونفوسكم المريضة المعقدة، ضيعتم ثرواته وخيراته لا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا خبز، غلاء فاحش وحياة شاقة قاهرة، ولكن هذا الشعب سيبقى وانتم الى صفحات التاريخ السوداء تلعنكم الأجيال جيلا بعد جيل. هي أزمة أخلاق وحب للسلطة ومن يريد أن يتصدر للحكم عليه أن يكون متجاوزا لمصالح نفسه وهواه لما فيه منفعة الناس والعامة.



مشكلة البشرية اليوم هي مشكلة أخلاق ونفوذ وجشع وطمع تمتد الى بلادنا، هل عرض المتصدرون لمواقع السلطة على أخصائيين في علم النفس والسلوك.



وأضاف: نوجه أسئلة لكل من هم في السلطة والحكم وفي أركان الدولة: أين ملاحقة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تعالى بعد أحكام المحكمة الدولية، أين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أين حقوق الناس المالية الضائعة في المصارف، أين الماء والكهرباء والدواء والغذاء والمحروقات، أين الشعور بالأمان والسكينة. عندما يكون ربان السفينة مضطربا فكل من في السفينة يشعرون بعدم الطمأنينة.



وختم: الشعوب تبقى ومن يتصدر السلطة وليس أهلا لذلك هو الذي يذهب كائنا من كان، سنفرح بالرغم من كل شيء سنلبس صغارنا جديد الثياب ولو مع قلة ذات اليد، سنري أطفالنا جمال بلدنا مهما حاولوا تشويهه، بالعيد صلوا الأرحام وساعدوا المحتاجين فإن من أرقى العبادات إدخال السرور الى قلوب الناس.