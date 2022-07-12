يوسف المرزوق للمتفوقين: فخورون بكم وبالتحدي الذي عايشتموه خلال دراستكم والشهادة العلمية هي السلاح الأقوى في جميع بلدان العالم



عبدالعزيز الفضلي



جريا على عادته السنوية، أقام قسم العلاقات العامة في جريدة «الأنباء» حفلا تكريميا للطلبة المتفوقين من أبناء الموظفين العاملين في مختلف الإدارات بالجريدة.



وكان في مقدمة حضور الحفل لتقديم التهنئة للطلبة رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق برفقة الزميل نائب رئيس التحرير عدنان الراشد، وتواجد الطلاب المكرمون مع ذويهم في جو أسري سنوي اعتادت «الأنباء» على إقامته تقديرا للمتفوقين وتشجيعا لهم على الاستمرار في المثابرة والاجتهاد في دراستهم الجامعية.



وقدم رئيس التحرير تهنئة خاصة لجميع الطلبة قائلا: نجاحكم وتفوقكم مفخرة لأهلكم ولنا جميعا، وأنا أتشرف فيكم وبإنجازكم الدراسي المميز، وفي الوضع الحالي وفي جميع بلدان العالم تعتبر الشهادة العلمية هي السلاح الأقوى وهي ما تصنعكم وتحدد مستقبلكم ونجاحكم في جميع الجهات التي ستعملون فيها.



وأضاف المرزوق: نفتخر بكم وبالتحدي الذي عايشتموه طوال فترة دراستكم، ونطمح منكم الحصول على الشهادات العليا في الجامعة وما بعد الجامعة، متمنيا لهم المزيد من النجاح وان يراهم ناجحين دوما وفي مناصب عليا.



من جانبه، هنأ نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد الطلبة الفائقين، مشيدا في الوقت نفسه بالتواصل الدائم بين الجريدة والعاملين فيها بجميع المناسبات كأسرة واحدة.



وخاطب الطلبة قائلا: آباؤكم تعبوا وسهروا لتصلوا إلى هذه النتيجة الطيبة، والحمد لله أنكم لم تخيبوا ظنهم ورفعتم رؤوسهم وفرحتموهم، والجريدة تفتخر بهذه المناسبة السنوية السعيدة التي تقيمها لأبناء العاملين فيها من الطلبة المتفوقين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة العلمية والعملية.



كما استمع رئيس التـحرير والحـــضور إلى طموحات الطلبة والاختصاصات التي يرغبون في الانضمام إليها مستقبلا، حيث أشادوا بهذه المبادرة الطيبة التي قامت بها «الأنباء» لتكريمهم، والتي تدل على اهتمامها الكبير بأبناء الموظفين فيها وبتنمية قدراتهم، معتبرين ذلك حافزا لهم على الاستمرار في الاجتهاد والتقدم نحو الأفضل.



بدورها، تحدثت المتفوقة ملاك هادي العنزي نيابة الطلبة المكرمين موجهة الشكر إلى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ولأسرة «الأنباء» على هذه المبادرة الكريمة ولجميع أولياء الأمور على تعبهم ومتابعتهم لأبنائهم وحرصهم على أن يكونوا من المتفوقين، واعدة باستمرار التفوق والاجتهاد لحصد أعلى الدرجات العلمية في الجامعة.



وقد منح رئيس التحرير الزميل يوسف المرزوق شهادات تقديرية وهدايا تذكارية للطلاب المتفوقين، وتم التقاط الصور التذكارية مع أسرهم.



الطلبة الفائقون المكرمون من أسرة «الأنباء»



٭ هبة عاطف غزال



٭ أحمد مسعد حسني



٭ هاشم يوسف غانم



٭ سارة حازم حبيب



٭ ملاك هادي العنزي



٭ Benson Biju Thomas



٭ عمر محمد طلعت



٭ يوسف محمد نسيب



٭ غلا محمد الدشيش