تصاعد في سماء العاصمة الإيطالية روما دخان من حريق كبير في المنطقة الشرقية من المدينة في مطلع الأسبوع الجاري، في رابع حريق ضخم خلال أربعة أسابيع، مع اشتباه السلطات في جريمة حريق عمدي.



وشب أحدث حريق في ساعة مبكرة من صباح السبت، مع امتداد النيران إلى عدد من متاجر خردة السيارات وجزء من حديقة. وأمكن رؤية عمود كبير من الدخان الأسود من أنحاء المدينة.



وذكرت خدمات الإطفاء السبت أنه تمت السيطرة على الحريق. وتم نشر نحو 100 من رجال الإطفاء في 50 مركبة، بما في ذلك سيارة إطفاء متخصصة من مطار شيامبينو.



وتم إخلاء 4 مبان كإجراء احترازي، مع تضرر 130 أسرة. وصدرت التعليمات لسكان المنطقة بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة وارتداء الأقنعة عند التواجد في الخارج.