يشكو زارعو المانجو من تراجع إنتاج هذه الفاكهة التي تلقى إقبالا كبيرا في باكستان، بنسبة 40% في بعض مناطق البلد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه.



ويترقب الجميع موسم المانجو في باكستان، حيث يشكل هذا النوع من الفاكهة المتوافر بأكثر من عشرة أصناف، غذاء أساسيا خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة.



لكن الحر جاء مبكرا جدا هذه السنة، إذ سجلت درجات الحرارة ارتفاعا شديدا منذ شهر مارس، وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الباكستاني أن ذلك الشهر كان الأكثر سخونة على الإطلاق منذ عام 1961.



ومع فترة القيظ التي تلت ذلك، تضررت المحاصيل الزراعية وعانى البلد من شح في المياه ما انعكس على ري المزروعات.



وتسمى المانجو في جنوب آسيا «ملكة الفاكهة»، وموطنها الأصلي شبه القارة الهندية.