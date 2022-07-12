احتفل حوالى 500 زوج بزفاف جماعي رمزي الأحد تحت سماء نيويورك الصافية، ضم متزوجين جددوا رابطهم ومخطوبين وسط أجواء من الفرح سعيا للخروج من كآبة الأزمة الصحية.



ووضعت النساء أكاليل من الزهر على رؤوسهن ولبسن الأبيض سواء فساتين عرس أو أزياء خارجة عن المألوف، وسار الأزواج والعديد منهم سبق أن عقدوا زفافهم وقرروا الاحتفال به مجددا، في موكب ضخم قبل أن يعلن إمام وكاهنة وحاخام قرانهم.



وعم تأثر الأزواج ولم يتمالك بعضهم نفسه عن البكاء تحت وطأة اللحظة.



وروت إريكا هاكمان لوكالة فرانس برس، مرتدية فستان زفاف أثناء مشاركتها مع زوجها ريتشارد في الاحتفال في منتزه دامروش بارك عند أسفل مباني حي مانهاتن الشاهقة، «كان من المقرر أن نحتفل بخطوبتنا في 24 مارس 2020 في هاواي، لكن بالطبع ألغي كل شيء بسبب الجائحة».



وقالت إريكا (35 عاما) إنهما عقدا زفافهما في الصيف التالي «على سطح مبنى، بمشاركة العائلة القريبة، كنا أقل من عشرين شخصا وجميعنا نضع كمامات».



ويضيف ريتشارد (37 عاما) «كان زفافا صغيرا فعلا. وبالتالي، من المهم للغاية اليوم أن نأتي ونحتفل بهذا الحدث مع أشخاص آخرين عاشوا التجربة نفسها».