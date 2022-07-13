352 ألفاً من العمالة تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عاماً.. الأعلى في السوق

3906 مواطنين أكبر من 65 عاماً مازالوا يعملون مقابل ٢٨٫٩ ألف وافد بالسن ذاتها

30 إلى 34 عاماً أعلى مرحلة عمرية تتركز فيها العمالة الوطنية بـ 91.37 ألفاً

35 إلى 39 عاماً أعلى مرحلة عمرية تتركز فيها العمالة الوافدة بـ 268.7 ألفاً

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن 80% من القوى العاملة في السوق الكويتي سواء كانوا مواطنين أو مقيمين يتركزون في 5 شرائح عمرية بواقع 1.5 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاما.



وتظهر بيانات سوق العمل بنهاية مارس الماضي، أن المواطنين والمقيمين الموجودين في سوق العمل من عمر 50 عاما فأكثر يشكلون نحو 18% من قوة السوق بواقع 344.97 ألف مواطن ومقيم، بينما تشير البيانات إلى أن سوق العمل الكويتي لا يشهد وجود أي عمالة في المرحلة العمرية ما بين 15 و19 عاما، بينما يخوض نحو 34.765 ألف مواطن ومقيم تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما غمار سوق العمل.



ولجهة ترتيب المواطنين والمقيمين وفقا للفئات العمرية في سوق العمل المحلي، فقد حل المواطنون والمقيمون في العمر من 30 إلى 34 بالمرتبة الأولى، حيث استحوذوا على أكثر من 18% من القوى العاملة في الكويت بواقع 352.24 ألف مواطن ومقيم، بينما حل ثانيا العاملون في المرحلة العمرية من 35 إلى 39 عاما بواقع 350.674 ألف عامل وعاملة، بينما حل المواطنون والمقيمون في المرحلة العمرية من 40 إلى 44 عاما في المرتبة الثالثة بواقع 315.576 ألف عامل وعاملة، وجاء في المرتبة الرابعة العاملون في المرحلة العمرية من 25 إلى 29 عاما بواقع 253.14 ألف عامل وعاملة، وفي المرتبة الخامسة حلت العمالة في المرحلة العمرية من 45 إلى 49 عاما بواقع 233.5 ألف عامل وعاملة.



المواطنون



ولجهة المواطنين في سوق العمل، فقد استحوذت الفئة العمرية من 25 إلى 49 عاما على 85% من القوى العاملة الكويتية، حيث جاء المواطنون والمواطنات في المرحلة العمرية من 30 إلى 34 عاما كأعلى عدد عمالة بين المواطنين بواقع 91.37 ألف مواطن ومواطنة، تليها المرحلة العمرية من 25 إلى 29 عاما بواقع 89.829 ألف مواطن ومواطنة، ثم المرحلة العمرية من 35 إلى 39 عاما بواقع 81.89 ألف مواطن ومواطنة، تليها المرحلة العمرية من 40 إلى 44 عاما بواقع 62.14 ألف مواطن ومواطنة، وفي المرتبة الخامسة جاءت المرحلة العمرية من 45 إلى 49 عاما بواقع 45.42 ألف مواطن ومواطنة.



وكان لافتا استحواذ المواطنات على النسبة الأكبر للكويتيين في المراحل العمرية الأكثر تواجدا في سوق العمل بأكثر من 58٫4% بما عدده 217.2 ألف مواطنة، مقارنة مع 153.45 ألف مواطن في نفس الفئة العمرية.



وأظهرت البيانات تراجعا ملحوظا في أعداد المواطنين من الرجال والنساء بسوق العمل بعد عمر الـ 49 عاما، إذ إن نسبة المواطنين في سوق العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عاما فأكثر لا تبلغ أكثر من 10.5% من قوة العمل الكويتية بنحو 46 ألف مواطن ومواطنة.



المقيمون



ولجهة المقيمين في سوق العمل، فقد استحوذت الفئة العمرية من 35 إلى 39 عاما على أعلى عدد منهم بواقع 268.77 ألف مقيم ومقيمة غالبيتهم من الذكور بواقع 232.239 ألف مقيم، بينما جاء ثانيا العاملون في المرحلة العمرية من 30 إلى 34 عاما بواقع 260.87 ألف مقيم ومقيمة الحصة الأكبر فيهم للذكور بواقع 231.69، وحل ثالثا المقيمون في المرحلة العمرية من 40 إلى 44 عاما بواقع 253.43 ألف مقيم ومقيمة، وحل رابعا المقيمون من ذوي الأعمار من 45 إلى 49 عاما بواقع 188 ألف مقيم ومقيمة، فيما جاء خامسا المقيمون من 25 إلى 29 عاما بواقع 163.318 ألف مقيم ومقيمة.



وفيما سجلت الشريحة العمرية من 50 إلى 54 عاما نحو 138.587 مقيما في سوق العمل، تبدأ أعداد غير الكويتيين في سوق العمل بالتناقص بصورة ملحوظة من عمر 55 عاما حتى أكثر من 65 عاما، إذ إن الشريحة العمرية من 55 إلى 59 عاما سجلت نحو 89.7 ألف مقيم ومقيمة، بينما سجلت الشريحة من 60 إلى 64 عاما نحو 41.74 ألف مقيم ومقيمة، أما الشريحة من 65 فأكثر فقد سجلت 28.95 ألف مقيم.



أدنى 3 فئات عمرية للعمالة



أظهرت الأرقام أن أدنى عدد عمالة في الكويت للمواطنين والمقيمين سجلته المرحلة العمرية من 65 عاما فأكثر، بواقع 32.862 ألف مواطن ومقيم، يليها في المرتبة الثانية المرحلة العمرية من 20 إلى 24 عاما بواقع 34.765 ألف مواطن ومقيم، أما في المرحلة الثالثة فتأتي العمالة بالمرحلة العمرية من 60 إلى 64 عاما بواقع 45.38 ألف مواطن ومقيم.