توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك»، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط العام المقبل، لكن بمعدل أبطأ مما كان عليه في 2022، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الاستهلاك بالتزامن مع احتواء أفضل لوباء كورونا والنمو الاقتصادي العالمي الذي لايزال قويا.



في تقريرها الشهري، قالت «أوپيك» إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في العام 2023، وتركت توقعات النمو هذا العام دون تغيير عند 3.36 ملايين برميل يوميا.

وانتعش استهلاك النفط من فترة الركود الناجم عن الوباء في العام 2020، ومن المقرر أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام حتى مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا في الصين، قد أثرا على توقعات النمو للعام 2022.



وقالت «أوپيك» في التقرير: «في العام 2023، من المتوقع أن تؤدي التوقعات الخاصة بنمو اقتصادي عالمي صحي وسط التحسينات في التطورات الجيوسياسية، إلى جانب التحسينات المتوقعة في احتواء كوفيد-19 في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط».



وذكرت أن توقعاتها للعام 2023 تفترض عدم وجود تصعيد للحرب في أوكرانيا، وألا تؤثر مخاطر مثل ارتفاع التضخم سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.



وتعمل المنظمة وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، ضمن التحالف المعروف باسم «أوپيك+»، على زيادة الإنتاج بعد التخفيضات القياسية التي تم انتهاجها مع انتشار الوباء في العام 2020.



وفي الأشهر الأخيرة، كانت «أوپيك+» تتخلف عن الالتزام بالزيادات المستهدفة في الإنتاج بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء أوپيك، وبسبب الخسائر في الإنتاج الروسي.



وأظهر التقرير أن إنتاج «أوپيك» خالف هذا الاتجاه في يونيو، مرتفعا بمقدار 234 ألف برميل يوميا إلى 28.72 مليون برميل يوميا.