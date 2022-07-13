يرعى بنك برقان معرض التوظيف 2022 في جامعة الكويت، كما يشارك من خلاله بإجراء المقابلات المهنية المباشرة للاختيار من ضمن المواهب الوطنية، تمهيدا لتفعيل دور الطلبة المقبلين على التخرج ضمن فريق برقان لاحقا.

تأتي هذه المشاركة وفق استراتيجية البنك لمواصلة دوره في رعاية المواهب ولدعم القطاع المصرفي بالطاقات الشبابية القادرة على المقاربة بين الاهتمامات العصرية للمجتمع ونماذج الخدمات والمنتجات المصرفية، خصوصا التي تتعلق باستراتيجيات التحول الرقمي.



علما أن هذه الرعاية جاءت استكمالا لتطبيق استراتيجية البنك الخاصة بالاستثمار المستدام في رأس المال البشري، وتوظيفا للقدرات الوطنية الواعدة لدى الكثير من الطلبة من خلال تعيينها في مكانها الصحيح منذ البداية، ما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي والمجتمع بصورة عامة.



من جانبها، صرحت هالة الشربيني، رئيس مديري الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، بقولها: تتمتع جامعة الكويت بتاريخ عريق في تخريج أفضل المواهب على امتداد أقسامها وتخصصاتها المتنوعة، بما يتناسب مع تطلعاتنا في بنك برقان، ونحن نرى هذا الأمر واقعا خلال المعرض أثناء مقابلاتنا مع الطلبة.

وأضافت: «تتماشى مشاركتنا في المعرض مع ثقافة الموارد البشرية والتطوير لدينا، التي تركز على خلق الفرص ذات المنفعة المتبادلة عند التعامل مع موظفينا، وتوسيع أفق الشراكة الحقيقية معهم، ونحن نشهد اليوم في هذا الملتقى أرضا خصبة للعمل بمقتضى هذه الثقافة وتعزيزها».



ويحرص «برقان» على مواصلة استراتيجيته لدعم الكوادر الوطنية وتشجيع المواهب وخلق الفرص الوظيفية المتجددة بشكل مستمر في الكويت، كما يؤدي دورا رائدا في تطوير الكفاءات من خلال برامجه المتنوعة داخل البنك وخارجه، كبرنامج «رؤية» الديناميكي للكفاءات الكويتية، وبرنامج «انطلاقة» للموظفين الجدد، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد ودعم رؤية الكويت لعام 2035 «كويت جديدة»، وتدعيم رخاء المجتمع وتطوره انطلاقا من تطلعاته واحتياجاته، بما يتماشى مع الشعار الخاص بالبنك «أنت دافعنا».