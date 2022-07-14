أطلقت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) حملة الصيف لخدمات طب الأسنان في كافة مراكزها للرعاية الصحية الأولية في مناطق حولي والفروانية والضجيج والجهراء.



وذكرت الشركة أن الحملة تشمل عدة باقات لخدمات الأسنان مثل ابتسامة هوليوود وتبييض الأسنان بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة على أيدي مجموعة من أطباء الأسنان ذوي الخبرة والمهارات العالية، مشيرة إلى أن هذه العروض تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري.



كما بينت الشركة أن عيادات طب الأسنان تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات الطبية لصحة الفم، وهي مجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية التي تضمن تقديم أفضل خدمات التشخيص والعلاج وتحقيق أفضل النتائج، حيث تتوافر خدمات علاج أقنية الجذور وحشوات الأسنان وعلاج أمراض اللثة والعلاج الوقائي الذي يشمل التنظيف والحشوات الوقائية والفلورايد، إضافة إلى فحوصات وأشعة الأسنان وجراحة الفم وخلع الأسنان، وتركيب التيجان والجسور وأطقم الأسنان المتحركة الجزئية والكاملة وحافظة المسافة، بالإضافة إلى علاج أسنان الأطفال.

وأوضحت الشركة أن عيادات طب الأسنان في مراكز ضمان توفر أيضا باقة من خدمات طب الأسنان التجميلي الذي يشمل ابتسامة هوليوود وتوريد اللثة وتبييض الأسنان، إضافة إلى ابتسامة هوليوود المتحركة (ابتسامة المناسبات).



يشار إلى أن شركة ضمان حصلت مؤخرا على شهادة الاعتماد الدولي (JCI) لجودة خدمات الرعاية الصحية لمراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية.