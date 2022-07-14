ثمّن مجلس إدارة جمعية التمريض جهود الفريق الطبي الذي رافق بعثة الحج الكويتية لما قدمه خلال هذه الرحلة المباركة لحجاج بيت الله الحرام من خدمات ساهمت بشكل كبير في سلامة وصحة الجميع، لاسيما الحجاج الذين لديهم أمراض مزمنة، وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد صالح العساف إن الاحترافية والتفاني التي ظهر عليها هذا الفريق في تقديم خدمة طبية متكاملة لكل أفراد البعثة الكويتية كانت محل إعجاب من الجميع وهو نهج ليس غريبا على القطاع الصحي في بلدنا الحبيب ويعكس اهتمام حكومة الكويت وحرصها على سلامة أبنائها، مشيدا بالجهود والاستعدادات والمتابعة التي بذلها رئيس الفريق وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري.



ولفت العساف إلى أن الكويت اعتادت دائما أن يكون الفريق الطبي المرافق لبعثة الحج على مستوى عال من النواحي الفنية، إلا أن وزارة الصحة هذا العام كانت قد استعدت بشكل اكبر للحج بعد تعافي العالم من فيروس كورونا من خلال تشكيل فريق يلبي كل الاحتياجات والتخصصات الطبية التي تحتاجها بعثة الكويت استعدادات لأي طارئ، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل أن يخرج موسم حج 2022 بصورة متميزة كالعادة من خلال التيسير على زوار بيت الله الحرام.