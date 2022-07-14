عبدالكريم العبدالله



في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الصحية التنموية، تفقد اليوم وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، يرافقه الوكيل المساعد للشؤون الهندسية م.إبراهيم النهام، ومدير إدارة المشاريع، مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان «الجديد» في منطقه الصباح الطبية التخصصية.

وجاءت جولة وكيل الصحة بهدف الوقوف على سير العمل في المشروع، وقد استمع إلى شرح حول نسب الإنجاز فيه، والموعد المتوقع للانتهاء من جميع الأعمال فيه.



يذكر أن المشروع يقوم على مساحة نحو 65 ألف متر مربع، والمبني الجديد يقام على مساحة إجمالية تبلغ 224762 متر مربع، وبسعة تبلغ 618 سريرا، ويتكون من 3 مبان، إلى جانب مبنى المطبخ والغسيل، ومبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار بسعة 1950 سيارة.‫