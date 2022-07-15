مفرح الشمري



تختتم الليلة على خشبة مسرح جامعة الأصالة في مدينة الدمام عروض مسرحية «أكشن يا عمري»، التي انطلقت ثاني أيام عيد الأضحى وحظيت بحضور جماهيري كبير ومتابعة من مشاهير السوشيال ميديا لأنها تناقش قضية مهمة وهي تأثير السوشيال ميديا على العائلة، وهي من بطولة الفنان القدير عبدالله السدحان وسعاد على، وسلطان المقبالي، وشيخة زويد، ونسرين سروري، ومهدي الناصر وآخرين، ومن إخراج فهد الدوسري.



وتؤكد العديد من المقاطع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نجومية الفنان القدير عبدالله السدحان على خشبة المسرح من خلال ما يقدمه في هذه المسرحية الكوميدية الاجتماعية التي تلامس الجميع من خلال القضايا المطروحة فيها بأسلوب كوميدي هادف بعيد عن الإسفاف حتى تصل رسالة المسرحية وهي المحافظة على الوطن من هذه الفتن التي يكون مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤثر على جميع أفراد الأسرة ما لم يكن بينهم حكيم يرشدهم الى الطريق الصحيح، والحكيم في هذا العرض المسرحي هو الفنان القدير عبدالله السدحان الذي يستحق ان يكون «ملك المسرح السعودي» لاختياراته الموفقة، والتي تحمل بين طياتها الكثير من المعاني والقيم التي جبلنا عليها ولا تتغير مهما كانت المغريات.