مفرح الشمري



فقد المسرح العربي احد رواده الذين ساهموا برفعته من خلال كتبهم واعمالهم بوفاة الرائد والمخرج والناقد المسرحي د.كمال الدين عيد عن عمر يناهز 91 عاما والذي وافته المنية ظهر امس في مستشفى العجوزة بالقاهرة الذي كان يخضع للعلاج فيه من ازمته الصحية التي اشتدت في الآونة الاخيرة، حيث كان يعاني عدة امراض في قلبه.



الراحل يعتبر علما من اعلام المسرح وهو من مواليد عام 1931، ويعد أحد رموز الإبداع الفني وأحد رواد النهضة المسرحية الحديثة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك بعد تخرجه في المعهد العالي للتمثيل عام 1952، ثم أوفد في بعثة دراسية إلى المجر، لينال بكالوريوس أكاديمية الفنون المسرحية عام 1962، ثم ماجستير الآداب الدرامية من جامعة «بودابست» عام 1970، ودكتوراه في فلسفة الآداب الدرامية من أكاديمية العلوم المجرية عام 1974، وبعد عودته عين مخرجا بالمؤسسة المصرية للمسرح والموسيقى، ثم عين وكيلا للمعهد العالي للفنون المسرحية.



الراحل له مساهمات قيمة ومهمة في إثراء مسيرة الفن المسرحي بعدد من الدول العربية، منها الكويت التي درس فيها مادة التمثيل والاخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية منذ 1988 حتى أواخر 1993 وأشرف على العديد من مشاريع التخرج للطلبة في الكويت، منهم د.فهد السليم عام 1992 الذي سمى قاعة باسمه في المعهد العالي للفنون المسرحية بعد توليه منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010 وذلك تقديرا لعطاءاته واثراء المسرح العربي بمؤلفاته، ومنها «المسرح الاشتراكي»، «المخرج المسرحي»، «المفاهيم السيكولوجية في مسرح الطفل»، «أعلام ومصطلحات المسرح الأوروبي»، «دراسات في الأدب والمسرح»، «زوايا جديدة في الدراما»، «المعمل المسرحي»، «سينوغرافيا المسرح عبر العصور»، «مناهج عالمية في الإخراج المسرحي»، «قضية الأوبرا بين التقليدية والتجديدية» ،«اتجاهات في الفنون المسرحية المعاصرة»، «أعلام ومصطلحات المسرح الأوروبي»، «علم الجمال المسرحي»، «علم الدراما شيء وعلم الدراماتورجيا شيء آخر»، وغيرها الكثير، حيث ساهمت هذه المؤلفات في تطوير الحركة المسرحية العربية.



الراحل كمال الدين عيد حرص دائما على تلبية اي دعوة تصل اليه من الكويت لحضور مهرجاناتها المسرحية وذلك لعشقه لهذا البلد وأهله، وهو أخرج الكثير من المسرحيات، أبرزها «سهرة مع تشيكوف»، «شفيقة ومتولي»، «الضفادع»، «طبول في الليل»، كما أخرج أيضا مجموعة من الأفلام السينمائية، منها «الخط الساخن»، و«جواز مع سبق الإصرار»، و«موعد مع الذئاب»، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة الدولة التقديرية لعام 2018.



«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى اسرة الفقيد، سائلة المولى القدير أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).