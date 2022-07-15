بوخالد كشف بأعماله عن سر تربعه على عرش الغناء الخليجي

الجمهور الكويتي أكد أنه «غير» ورجال «روتانا» يستحقون الإشادة

الرويشد أرجع شريط حياته وقلّب في ذكرياته وأثبت وفاءه



ياسر العيلة



بعد أن تلقيت دعوة كريمة من قبل شركة روتانا ومركز عبدالله الرويشد لحضور حفل غنائي لسفير الأغنية الخليجية النجم الكبير عبدالله الرويشد وهو الحفل الثالث له في الكويت خلال 5 أشهر تقريبا، وبمجرد وصولي لقاعة «الأرينا» التي أقيم فيها الحفل والتي امتلأت عن آخرها بجمهور ومحبي أبوخالد والذين تعدى عددهم الـ 5 آلاف مشاهد، هنا سألت نفسي «شنو سر» تربع عبدالله الرويشد على عرش الغناء طوال هذه السنوات؟ والحقيقة لم يكن سرا واحدا، بل أسرار عدة، أولها إخلاصه الشديد لعمله وعشقه للغناء وتحضيره الجيد لأغنياته وحفلاته، ثانيا سعيه الدائم لتقديم أغان متنوعة، ولم يكتف بنوع أو شكل غنائي واحد، وثالثا تواضعه الشديد، فرغم النجاح الكبير الذي حققه إلا انه لم يصب بالغرور يوما ما، رابعا وهذا الأهم ان الرويشد حالة فريدة لا تتكرر كثيرا، فهو قيمة فنية نادرة، مثله مثل الكثير من عمالقة الغناء، فهو ركن مهم من أركان الغناء في الكويت والخليج والعالم العربي، وسبب تميزه يرجع الى صوته القوي واختياراته الفنية الصحيحة وقدرته على الإضافة الإبداعية لكل لحن يعرض عليه.



وبالعودة الى الحفل الذي توافرت فيه كل عوامل النجاح من تنظيم رائع وحسن استقبال من قبل فريق شركة روتانا ومركز عبدالله الرويشد بقيادة منتج الحفل احمد سالم الهندي مرورا بالديكور المميز لمسرح الحفل وصولا الى هذا العدد الكبير من الجمهور الذواق للطرب والنغم الأصيل، وبمجرد ان أشارت عقارب الساعة الى العاشرة مساء استقبل الجمهور الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد أحسن استقبال ليطل نجم الحفل المطرب عبدالله الرويشد على جمهوره الذي استقبلوه بعاصفة من التصفيق ليبدأ بوخالد الحفل بأغنيته الشهيرة «لا تلومونا» ليعقبها بأغنية «لي حسيت» ومن بعدها قدم أغنية «تصور» وأغنية «صدقيني» وأغنية «لمني بشوق» والتي حرك من خلالها أشواق الجمهور بمسحة الحزن المختلطة بنقاء صوته وقوته ومرونته، واتساع مساحته، وهذا ما شاهدناه في أكثر من أغنية تفوق فيها الرويشد على نفسه وكان يغني وهو في قمة الانسجام والسلطنة وهو ما انعكس على الجمهور الذي ردد معه كل أغانيه بشكل رائع ليثبت ويؤكد هذا الجمهور مقولة ان الجمهور الكويتي غير، وعقب ذلك قدم الرويشد وللمرة الأولى أغنيته الجديدة «ارجع» وهي من كلمات الشاعر الكبير عبداللطيف البناي وألحان الرويشد نفسه، وأجمل ما قيل قبل هذه الأغنية من بوخالد تحدثه مع الجمهور قائلا: هذه الأغنية من كلمات أستاذي ومعلمي عبداللطيف البناي، وهذا يعني ان هذا الرجل وفيّ لكل من ساعده ووقف معه في بداياته، وما هي إلا دقائق قليلة ليؤكد لنا هذا الشيء على أرض الواقع عندما قدم مكس سريع لمجموعة من أغنياته مثل قلبي معك وقولي على ايش واعليا وعلى حالي وعويشق وأبيك والتي أشعل بها الرويشد «الأرينا» بمن فيها من كثرة حماس الجمهور وتصفيقه وغنائه معه خاصة ان شاشات المسرح عرضت مجموعة كبيرة من الصور جمعت الرويشد مع العشرات من النجوم والملحنين والشعراء والمخرجين الذين شاركوه مشواره الفني الناجح الذي اقترب من الأربعين عاما، ولاقت هذه اللفتة الطيبة من الرويشد استحسانا كبيرا من الجميع وذكرني هذا الموقف بكلمات أغنية شهيرة للمطرب المصري محمد فؤاد تقول كلماتها رجع شريط حياتك.. قلب في ذكرياتك.. هتلاقي حبيب وفي لك.. حقق لك كل آمالك.



ولم يكتف الرويشد بهذا المكس الغنائي السريع وإنما قدم مكس على البيانو عزف المايسترو وليد فايد لمجموعة من الأغاني الهادئة مثل بلد الضباب وطمني بس والتي أضاء كل واحد من الحضور هاتفه مع هذه الأغنية وتحولت قاعة الأرينا لسماء تتلألأ فيها آلاف النجوم، وحرص الرويشد على تلبية رغبات جمهوره، حيث غنى لهم وهو يعزف على العود أغنية «للعاشقين عيون» والتي استحق عليها هتاف غير طبيعي كما أبدع في أغنيته الشهيرة «دنيا الوله» وبالمناسبة مكتوب على العود الخاص به اسم هذه الأغنية وأثبت الرويشد من خلال أدائه لهذه الأغنية انه مطرب غير عادي وصاحب صوت له شخصية مميزة، حيث جمع في غنائه بين الأصول الكلاسيكية للغناء والمدرسة التعبيرية الجديدة وخلال هذا الحفل الذي امتد لأكثر من 4 ساعات أمتعنا بوخالد بباقة من الأغاني التي لم نعتد عليها كثيرا في حفلاته والتي حرص على أن يوثقها خاصة ان الحفل مذاع عبر شاشة تلفزيون الكويت ومن هذه الأغاني يا فاتني الغرور وما اناديلك وأسكت ولا كلمة ولا تجيني تعتذر وغيرها من الأغاني التي أصابتنا جميعا بحالة من النشوة والمتعة وغذى مشاعرنا بالبهجة والرومانسية ليسدل الستار على واحدة من أجمل حفلات 2022.

شكراً لجنود «روتانا»

كل الشكر للجنود المعلومين وليسوا مجهولين من رجال شركة «روتانا» على تعاونهم الراقي مع الجميع وخاصة مع «الإعلاميين» الذين حضروا لتغطية فاعليات الحفل، جميعهم وبلا استثناء وفروا لنا كل سبل الراحة والمساعدة لممارسة عملنا على أكمل وجه وأمدونا جميعا بصور خاصة وحصرية من الحفل وأخص منهم مدير شركة روتانا فرع الكويت محمد الفضلي والمدير التنفيذي للشؤون الفنية بالشركة محمد الهاجري والزميل المصور جاسم البارون وأحمد ملك وجاسم العازمي من إدارة التواصل الاجتماعي بالشركة الذين ساهموا في نجاح الحفل وظهوره بهذه الصورة المشرفة.

عبدالله الرويشد لـ «الأنباء»: «ارجع» قريباً في «روتانا»

الزميل ياسر العيلة مع المطرب القدير عبدالله الرويشد

حرص النجم عبدالله الرويشد على الالتقاء مع ممثلي الصحافة الكويتية بين الوصلتين الغنائيتين التي قدمهما في الحفل وكان بصحبته الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي والمنتج الشاب أحمد سالم الهندي، حيث رد الرويشد على سؤال «الأنباء» عن رأيه في هذا الحضور الجماهيري الكبير بالرغم من انها الحفلة الثالثة له في غضون شهور قليلة، حيث قال: اليوم الموضوع بالنسبة لي جديد، خاصة ان الحفل يقام في الصيف وهذا التوقيت أغلب الناس في سفر، بالإضافة انها فترة أعياد وإجازة طويلة وبالرغم من كل ذلك يحضر كل هذا الجمهور فأنا ممتن لهم جميعا بالشكر، وعن تقديمه لمجموعة من الأغاني في هذا الحفل لم يعتد عليها الجمهور في حفلاته، قال: بالفعل أنا كنت حريصا على توثيق هذه الأغاني كعادتي في كل حفلاتي وكذلك شركة روتانا سباقة دائما في توثيق وأرشفة أغاني مطربيها، وهذا ما جعل المكتبة الغنائية سواء في شركة روتانا أو تلفزيون الكويت ثرية جدا بالكثير من الأعمال.



وعن أغنيته الجديدة «ارجع» التي قدمها للمرة الأولى خلال هذا الحفل قال: ارجع أغنية جديدة من كلمات عبداللطيف البناي ومن ألحاني وإن شاء الله سوف تنزل في «روتانا» قريبا.



وحرص بوخالد خلال الحفل أو من خلال حواره مع الصحافة على الدعاء للملحن الكبير سليمان الملا بالشفاء العاجل كونه يمر حاليا بأزمة صحية.



وعن رفيق دربه سالم الهندي «بوفواز» قال: هذا الإنسان هو بالفعل صانع الأغنية وصانع النجوم وصانع أنجح الحفلات فهو صديق الجميع وكلنا نعتمد بعد الله على «بوفواز».