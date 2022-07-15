أكد مدير عام جمعية النجاة الخيرية محمد الأنصاري حرص الجمعية على تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة، ومن خلالها نسعى الى توفير الحياة والعيش الكريم للأجيال الحالية، وتطوير الموارد المتاحة حاليا بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، لافتا إلى ان النجاة أخذت على عاتقها السير قدما في طرح الأوقاف المختلفة لاستدامة الموارد المالية، وذلك من خلال دعم اهل الخير لوقف العشر الشامل الذي يدعم أوجه البر والذي طرحته الجمعية في العشر المباركات من ذي الحجة وحققت الهدف المالي المطلوب، بل وتعدى المبلغ ما كنا نصبو إليه وهو نجاح كان مؤكدا بسبب ثقتنا في اهل الخير.

وأكد الأنصاري أن النجاة تضع نصب أعينها أهداف الأمم المتحدة الـ 17 والخاصة بالتنمية للشعوب والمجتمعات الفقيرة وتولي أهمية كبرى لمواكبتها.