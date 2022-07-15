القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



إيمانا منها بأهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المنازل، طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، حكومة د.مصطفى مدبولي بوضع حوافز لاستخدام الوحدات المنزلية الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.



جاء ذلك، بحسب اليوم السابع، في تقرير اللجنة البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي وافق عليه مجلس النواب ورفعه للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.



وفي التقرير البرلماني، قد كشفت اللجنة في ضوء دراستها لخطة التنمية عن استهداف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 زيادة الطاقة الكهربائية المولدة في النصف الأول من العام، وكذلك زيادة في الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي، وتحسين أداء الشبكة على مستوى جودة التغذية الكهربائية. يشار إلى أن الحكومة تستهدف في خطة 2022/2023 توجيه استثمارات قدرها 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عدة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية.