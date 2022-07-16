

القاهرة - محمد صلاح

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة صابرين هذه الأيام لانشغالها بعدة أعمال فنية دفعة واحدة فقد تعاقدت على المشاركة في فيلم (إصابة عمل)، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، مع الفنانين أمير المصري وبيومي فؤاد وتأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وإخراج عصام نصار.



وتصور حاليا مشاهد مسلسلها الجديد (أعمل إيه) بعد ان كانت قد صورت مشاهد قبل عيد الاضحى، وهو تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبدالحميد وبطولة خالد الصاوي وسهير المرشدي وندى بسيوني.



وتنتظر صابرين الانتهاء من تصوير آخر مشاهدها في فيلم (الملحد) من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم وشيرين رضا، وتجسد صابرين شخصية زوجة محمود حميدة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل الحلم مع الفنان أحمد عبدالعزيز ومن إخراج حسني صالح.



من ناحية اخرى، نفت صابرين ما ردده البعض عن نيتها العودة للغناء من جديد، مؤكدة أنها أغلقت نهائيا مجال الغناء منذ سنوات وانها لا تفكر في اتخاذ تلك الخطوة مجددا.