القاهرة - سامي عبدالفتاح



ما بين البرتغالي المخضرم فيريرا المدير الفني للزمالك، والوافد الجديد البرتغالي سواريش المدير الفني للأهلي، بدأ العد التنازلي للتتويج الأول باللقب الأول خلال الموسم الأطول في تاريخ الكرة المصرية، عندما يلتقي القطبان يوم الخميس المقبل في ستاد القاهرة، على لقب كأس مصر نسخة 2020، وذلك في ظل سباق الفريقين لاقتناص بطولة الدوري، وإدراك الفوز بكأس مصر للنسخة 2021، ليكون موسما مميزا بـ 3 بطولات. إلى ذلك، شهد سباق الدوري هزة كبيرة لفريق الاتحاد السكندري، الملقب بـ«سيد البلد» بالسقوط أمام فريق سيراميكا، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بخماسية نظيفة. كما فجر ايسترن كومباني الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز مفاجأة أخرى بالفوز على المقاصة 2-1. وتفتتح اليوم الجولة 25 من مسابقة الدوري بـ 3 مباريات، حيث يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي، وسيكون طلائع الجيش في ضيافة الجونة، والمقاولون العرب بمواجهة سيراميكا.