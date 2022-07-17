بيروت - ناجي شربل



الفوز الأول للبنان على نيوزيلندا في 5 مواجهات، لقي تقديرا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أصدر بيانا ثمن فيه الفوز وأداء اللاعبين. وقد عمت الفرحة مختلف المناطق اللبنانية، وتحول الانتصار الى «تريند» على وسائل التواصل الاجتماعي.



فقد حسم منتخب لبنان للرجال في كرة السلة تصدره للمجموعة الرابعة، وبالتالي ضمانه التأهل مباشرة للدور ربع النهائي لكأس آسيا التي تستضيفها اندونيسيا، بعد الفوز الكبير على نظيره النيوزيلندي 87-72 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الفلبين والهند.



وسيلتقي «منتخب الأرز» نظيره الهندي صباح اليوم الأحد في ختام مباريات الدور الأول، ويبدو فوزه مرجحا بنسبة كبيرة جدا.



وكان منتخب لبنان يعرف كنظيره النيوزيلندي ان مباراتهما مهمة جدا لأن الفائز فيها سيعبر الى الدور ربع النهائي من دون خوض مباراة تمهيدية للتأهل الى هذا الدور.



ونجح المنتخب اللبناني في الثأر لخساراته أمام نيوزيلندا في نهائيات كأس العالم في تركيا عام 2010، وفي التصفيات السابقة لكأس العالم وفي النسخة الماضية لبطولة آسيا التي استضافتها لبنان. وسبق للبنان ان فاز على الفلبين 95-80 في مباراته الأولى. وكان أفضل مسجل للبنان وائل عرقجي 25 نقطة، وهايك كيوكجيان 19، والأميركي المجنس لبنانيا جوناثان ارلدج 18.