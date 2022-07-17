الدوحة - فريد عبدالباقي



تأهل البطل الأولمبي القطري معتز برشم إلى الدور النهائي في مسابقة الوثب العالي، ضمن النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى، التي انطلقت على ملعب «هايوارد فيلد» في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية.



وجاء تأهل برشم إلى النهائي بعد تجاوزه لارتفاعات التأهل من المحاولة الأولى وهي (2.17م، و2.25م و2.28م)، إلى جانب الكوري الجنوبي سانغهيوك وو، والكندي دجانغو لوفيت، والأوكراني أندري بروتسنكو الذين كانوا معه في تصفيات المجموعة الأولى، فيما عانى الإيطالي جان ماركو تامبيري لضمان تأهله، حتى حسمها بضمان مقعد له ضمن المتأهلين الـ (12) في تصفيات المجموعتين الأولى والثانية.



ويتطلع برشم الحصول على الميدالية الذهبية الثالثة تواليا في بطولة العالم لألعاب القوى، بعد فوزه بالذهبية في نسختي 2017 في لندن، و2019 في الدوحة.



إلى ذلك، تبلغ المنافسة على اللقب العالمي لسباق 100 م سيدات ذروتها اليوم بين الثلاثي الجامايكي إيلاين تومسون-هيراه وشيلي-آن فرايزر-برايس وشيريكا جاكسون. ويتوقع أن يشهد ملعب «هايوارد فيلد» تكرارا لسباق الدور النهائي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي عندما استحوذت تومسون-هيراه وفرايزر-برايس وجاكسون على المراكز الثلاثة الأولى تواليا. فقط يمكن أن يكون الترتيب مختلفا هذه المرة بالنظر الى النتائج التي حققتها العداءات الثلاث هذا الموسم.



وتتصدر الجامايكيات الثلاث الترتيب العالمي للسباق، بقيادة البطلة فرايزر برايس (10.67 ث) متقدمة على جاكسون (10.77 ث) وتومسون هيراه (10.79 ث)، علما أن المنافسة بينهن ستمتد أيضا إلى سباق 200 م في يوجين. ويسعى الجامايكي هانسل بارتشمنت، بطل أولمبياد طوكيو في سباق 110 م حواجز، إلى اللقب العالمي وتعويض خيبته في مونديال بكين 2015 عندما حل ثانيا.



منافسة «ثلاثية نسائية جامايكية» في سباق 100م