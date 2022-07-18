بداح العنزي



أحالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرار المجلس البلدي برفض تخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا الى مجلس الوزراء.



وقالت د.الفارس في كتابها: بالإشارة الى أحكام المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، نحيطكم علما بأنه سبق للمجلس البلدي ان أصدر في اجتماعه رقم 18/2022د4 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 16/5/2022 القرار رقم م.ب/395/18/2022د4 بشأن «عدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا طريق السالمي».

وقد تم اعتراض على القرار سالف الذكر بموجب كتابنا رقم 1271/2022وز المؤرخ 2/6/2022 لأن طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يهدف لدعم مشروع الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة.



وفي اجتماع المجلس البلدي رقم 2/2022د1 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 20/6/2022 استعرض المجلس الاعتراض على القرار المذكور وعملا بما جاء بالمادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت تمسك المجلس بالقرار بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وأصدر قراره رقم م.ب/ر.و/18/2/2022د1 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم م.ب/395/18/2022د4 الآتي نصه:



عدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا طريق السالمي».



لذا، نرفع الأمر لكم لعرضه على مجلس الوزراء استنادا الى أحكام المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.