بداح العنزي



أصدرت مدير عام البلدية بالوكالة م.نادية الشريدة قرارا بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة.



وتضمن القرار إضافة 6 أنشطة جديدة اضافة الى اعتماد توطين 5 أنشطة جديدة.



مادة أولى: تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:



بشأن تعديل بعض الأنشطة في التصنيف الدولي.



٭ تدوير مخلفات الكرتون - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني.



٭ البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم العمراني، محل في الأبنية الاستثمارية، محل في الأبنية التجارية، محل في المناطق الحرفية، محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية.



٭ البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم العمراني، محل في الأبنية الاستثمارية، محل في الأبنية التجارية، محل في المناطق الحرفية، محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية.



٭ مراكز تحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف - محل (مركز) في الأبنية التجارية بحيث لا تقل مساحته عن 100م2.



٭ البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والدواجن - محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني.



٭ البيع بالجملة للحيوانات الأليفة - مكتب في الأبنية التجارية.



مادة ثانية: يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:



٭ فطائر ومعجنات وحلويات - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم العمراني، محل في الأبنية الاستثمارية، محل في الأبنية التجارية، محل في المناطق الحرفية، محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية.



٭ إيجار وتأجير الدراجات الهوائية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم العمراني، محل في الأبنية الاستثمارية، محل في الأبنية التجارية.



٭ تركيب الأبواب والشبابيك والشرشوب والدربزينات والسلالم والمطابخ الخشبية - مكتب في الأبنية التجارية، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم العمراني.



٭ الحوالات والمتاجرة في المعادن الثمينة - محل في الأبنية التجارية.



٭ أجهزة التكييف والتبريد وصيانتها - محل في الأبنية الاستثمارية، محل في الأبنية التجارية، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم العمراني.



مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.