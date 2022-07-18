في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية لرفع مستوى النظافة بكل المناطق بجميع المحافظات من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد وتطبيقا للتعميم الإداري الصادر من مدير عام البلدية بالإنابة م.نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي وبناء على تعليمات مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك بنظافتها»، قامت إدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بالتعاون مع قسم إزالة المخالفات بتكثيف الحملات على العربات المتنقلة خلال عطلة عيد الأضحى على مستوى المحافظة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري أنه قد تم تنظيف الطرق الرئيسية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وفقا للجدول المعد مسبقا إلى جانب المتابعة اليومية لتنظيف الشواطئ والتعامل اليومي مع شكاوى إدارة العلاقات العامة الخاصة بالنظافة في فرع بلدية المحافظة.



وأشار المطيري إلى أن حصيلة العربات المتنقلة المخالفة التي تم رفعها 13 عربة متنقلة وتم إرسالها الى موقع حجز البلدية فضلا عن توجيه 11 إنذارا، لافتا الى تواصل الحملات لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام.