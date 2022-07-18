احتفلت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، بعيد الأضحى المبارك بمفاجأة الأطفال الذين يخضعون للعلاج الطبي داخل المستشفى الأميري، عبر توزيع الهدايا لإضفاء الفرحة على قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم بهذه المناسبة، بالتعاون مع فريق العمل في مستشفى الأميري.

وتم تنظيم فقرة ترفيهية للأطفال تضمنت حضور شخصية الأطفال الشهيرة «قرقاشة»، بهدف رفع معنويات الأطفال أثناء رحلتهم العلاجية، والمساهمة بإضفاء أجواء الفرحة على قلوبهم احتفالا بالعيد.



وقالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: نهدف دوما الى دعم المرضى وخاصة الأطفال والوقوف الى جانبهم في مختلف المناسبات المجتمعية، ايمانا بدورنا وقدرتنا على نشر الفرح والسعادة لاسيما خلال عيد الأضحى المبارك، وتحرص stc على التزامها بالحفاظ على مكانتها كجزء من النسيج الاجتماعي المتكامل للكويت وتعتبر مساهمتها في مثل هذه المناسبات التزاما اجتماعيا، حيث تقدم stc الدعم لإسعاد هؤلاء الأطفال ومشاركتهم فرحة الأعياد.



وتقديرا للجهود المبذولة، تقدمت الجاسم بالشكر الى فريق العمل في مستشفى الأميري، لافتة الى أهمية مثل هذه المبادرات التي تركز على دعم الأطفال في المجتمع.