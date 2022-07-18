صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد المري، بأن البيت نفذ مشروع الأضاحي داخل وخارج الكويت، كما استمر بتقديم مساعداته المالية والعينية للأسر المستحقة للمساعدة المسجلة لديه، وتعاقد البيت مع شركة متخصصة بالمواشي لذبح 1000 أضحية داخل البلاد وتقطيع لحمها وتغليفه وتبريده وفق الإجراءات الصحيحة وتوزيعه على الأسر المسجلة لديه، كما نفذ البيت المشروع خارج البلاد في عدة دول عربية وآسيوية وأفريقية بالتعاون مع هيئات خيرية معتمدة بهذه الدول وتم توزيع اللحوم على الأيتام الذين يكفلهم بيت الزكاة وعلى الأسر الفقيرة.



وأوضح المري أن بيت الزكاة مستمر بتقديم مساعداته المالية والعينية للأسر المستحقة للمساعدة والمسجلة لديه.

وبلغ إجمالي المساعدات خلال النصف الأول من هذا العام (11.911.141 د.ك)، استفادت منها 26.588 أسرة.