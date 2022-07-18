إيماناً منه بالمسؤولية الاجتماعية وحرصا منه على تبني الحملات الوطنية، لاسيما الخاصة بتنظيف الشواطئ، شارك بنك وربة في حملة تنظيف جزيرة أم المرادم بالتعاون مع مركز Dive36 وOcean minded، وذلك من خلال موظفي بنك وربة، حيث انطلقت الحملة ليوم واحد، ساهمت بها الفرق المشاركة بتنظيف كافة الشواطئ المحيطة في الجزيرة.

وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن سالم المطيري: إن الجهود المبذولة في تنظيف الشواطئ هي جهود وطنية استكمالا للحملات الصيفية الخاصة بتنظيف شواطئ الكويت، وسيعمل البنك طوال موسم الصيف على المشاركة بأكثر من حملة خاصة بتنظيف الشواطئ في الكويت.

وأضاف المطيري: إن المبادرة التي يقوم بها بنك وربة ليست خاصة في التنظيف فقط، بل بتوعية رواد الشواطئ بضرورة احترام القوانين والالتزام بنظافة الشواطئ.



وقد شارك أكثر من 50 غواصا لتنظيف النفايات في قاع البحر حفاظا على المنظومة البيئية والوصول إلى بيئة آمنة، وذلك استجابة للدعوات التي أطلقت من القطاعين الحكومـــي والخـــاص، وسيواصل البنك دعمه لكل الحملات خلال الصيف.