القاهرة - سامي عبدالفتاح



ابتعد الأهلي خطوة واسعة عن فرصة استعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي لصالح الزمالك، وذلك بعد أن تلقى هزيمة قاصمة أمام بيراميدز من وصيف جدول الترتيب بنتيجة 0-2، ضمن الجولة 25، وفي الجولة نفسها عزز فريق الزمالك صدارته، بالفوز على مضيفه غزل المحلة بنتيجة 2-0، ليبتعد خطوة للأمام.



وأصبح الفارق بين الزمالك والأهلي 9 نقاط، بعد خسارته الجديدة والأولى مع البرتغالي ريكاردو سواريش، ورغم أن للفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين مع المقاولون والإسماعيلي، إلا أن الفوز بهما لن يمكنه من تجاوز هذا الفارق إلا إذا تلقى هدايا مباشرة من الفرق الأخرى.



ففي ملعب الدفاع الجوى، حقق بيراميدز فوزا مهماً على ضيفه الأهلي (2-0)، حيث تقدم التونسي فخر الدين بن يوسف لبيراميدز في الدقيقة 29، وأضاف البوركيني إيريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 65.



ورفع بيراميدز رصيده بذلك إلى 53 نقطة، محتلا المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث.



وبعد الهزيمة اعترف مدرب الأهلي سواريش بأفضلية بيراميدز في المباراة، وأضاف: «الخسارة واردة في كرة القدم، لكن الأمر غير المقبول أن تخسر بهذا الأداء السيئ». وفي ستاد غزل المحلة، اقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب مضيفه غزل المحلة بنتيجة 2-0، سجل ثنائية الزمالك النجم المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 69 و81 من عمر المباراة التي شهدت حضورا مميزا للجماهير البيضاء في مدرجات المحلة. وحصد الزمالك الفوز الرابع على التوالي بالدوري المصري ورفع رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.



وتجمد رصيد غزل المحلة بقيادة مدربه مصطفى عبده عند 26 نقطة في المركز 13.



وفي الجولة نفسها، تقام اليوم 3 مباريات، حيث يستضيف المقاصة فريق إنبي، وسيكون ايسترن كومباني ضيفا على فاركو، والمصري ضيفا على الاتحاد السكندري.