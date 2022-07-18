الدوحة - فريد عبدالباقي



تقدم الاتحاد القطري لكرة القدم بطلب إلى نظيره الاتحاد الآسيوي لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2023 بعد اعتذار الصين.



وينافس الاتحاد القطري كلا من أستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا بالإضافة إلى اليابان من أجل استضافة البطولة الآسيوية الحائرة.



ومن المقرر أن يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بشكل رسمي عن البلد الذي يحتضن منافسات البطولة في شهر أكتوبر المقبل.



وكان الاتحاد الآسيوي، أعلن في الـ 28 من يونيو الماضي، تمديد الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023، من 30 يونيو الماضي إلى 15 الجاري.



يذكر أن الاتحاد الآسيوي قد أعلن في وقت سابق، أن الصين أبلغته رسميا بأنها لن تستضيف منافسات كأس آسيا 2023، التي تضم 24 فريقا في الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا على أراضي الصين.



وفي سياق آخر، رفضت إدارة النادي العربي الاستغناء عن مهاجمه الغابوني أرون بوبيندزا خلال هذا الصيف، بعد أن تلقى العربي عرضا من نادي الشباب السعودي قرابة 4.5 ملايين يورو نظير الاستغناء عن بوبيندزا، وتمسكت إدارة النادي القطري باستمرار اللاعب بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي، قاده لتحقيق المركز الرابع في الدوري القطري، ولقب كأس الاتحاد للمرة الأولى في تاريخ النادي، حيث سجل بوبيندزا مع العربي 8 أهداف.



كما تلقى الغابوني بوبيندزا عدة عروض احترافية من أندية إماراتية وسعودية وأخرى من تركية، لاسيما أنه خاض تجربة احترافية في نادي هاتاي سبور التركي.



إلى ذلك، حصل نادي الدحيل القطري على مبلغ 4 ملايين يورو جراء بيع مدافعه البلجيكي توبي ألدرفيريلد إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان توبي لعب في صفوف نادي الدحيل لمدة موسم واحد، قادما من صفوف نادي توتنهام الإنجليزي بعقد لمدة 3 مواسم.



ووجه نادي الدحيل شكره إلى مدافعه البلجيكي توبي على الفترة التي قضاها مع الفريق استطاع خلالها تحقيق لقب كأس أمير قطر، بالإضافة إلى مساهمته في بلوغ الدحيل إلى الدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.