سيكون القطري معتز برشم والمغربي سفيان البقالي على موعد مع التتويج عندما يخوضان اليوم الدور النهائي لمسابقة الوثب العالي، وسباق 3 آلاف متر موانع تواليا في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في مدينة يوجين الأميركية. يعتبر النجمان برشم والبقالي آمل العرب في الصعود إلى منصة التتويج بل والظفر بالمعدن الأصفر بالنظر إلى سيطرة كل منهما على اختصاصه وتأهلها السهل إلى الدور النهائي، فضلا عن أن كلا منهما توج باللقب الأولمبي في طوكيو الصيف الماضي.



ووجه برشم (31 عاما) إنذارا شديد اللهجة إلى منافسيه الجمعة بصدارته التصفيات مناصفة مع الثلاثي الكوري الجنوبي سانغهيوك وو والكندي دجانغو لوفيت والأوكراني أندري بروتسنكو، علما أن الكوري تألق بشكل لافت حتى الآن هذا الموسم. ويأمل البقالي في تأكيد إنجازه الصيف الماضي عندما أحرز اللقب الأولمبي لسباق 3 آلاف متر موانع وأصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب منذ 1980. كما يطمح البقالي أن تكون مشاركته العالمية الثالثة ثابتة ويرصع عنقه بالذهب بعدما حقق الفضية عام 2017 في لندن واكتفى بالبرونزية في الدوحة 2019.



إلى ذلك، تطمح النجمة الفنزويلية روخاس، إلى أن تصبح أول بطلة للعالم في الهواء الطلق 3 مرات متتالية في مسابقة الوثب الثلاثي، كما ترصد تحسين رقمها العالمي علما أنها سجلت 15.67م في طوكيو.