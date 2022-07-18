أطلقت الإمارات أمس أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الاصطناعية الرادارية، التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا وفي كل الظروف الجوية وبدقة متر واحد.



كما أطلقت «صندوق الفضاء» برأسمال ثلاثة مليارات درهم، بهدف دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات هندسية إماراتية في تكنولوجيا الفضاء.



وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، على موقع تويتر أمس «بتأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأسمال ثلاثة مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة «سرب».. تواصل الإمارات العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي».

من جانبه، كتب الشيخ صاحب السمو محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تويتر أن هدف «سرب الأقمار الاصطناعية» الجديد هو «تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي».

وأضاف أن صندوق الفضاء هدفه «دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء».