«إنهم ليسوا أصدقاء أوفياء فحسب، بل منقذون أيضا»، هذا ما حدث مع رجل ألماني أنقذه كلبه من حريق محقق، حيث ذكرت الشرطة الألمانية ببلدة فينسن بالقرب من مدينة هانوفر أمس، أن الرجل صاحب الكلب ترك حاوية النار التي عادة ما يتم استخدامها للشواء في الصيف أو للتدفئة بالشتاء من دون أن يراقبها، وخلال ذلك كان هناك خشب موضوع الى جانب الحاوية والتهمته النيران.

ولم ينتبه الرجل الى الحريق إلا من خلال نباح كلبه الذي كان منتبها الى ما يحدث، وطلب جيران الرجل قوات الإطفاء، وتعاونوا في إخماد الحريق. صحيح ان الكلب أسهم في إنقاذ الرجل من الحريق، إلا أنه تم اتخاذ إجراءات ضد الرجل لوجود مخالفة إدارية بسبب احتراق أخشاب.