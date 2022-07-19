مفرح الشمري



بعد تعرضه لوعكة صحية، يرقد وزير الإعلام الأسبق محمد ناصر السنعوسي في مستشفى بدرية الأحمد الصباح لعلاج الأورام والخلايا الجذعية، حيث نصحه الأطباء بالبقاء في المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومن المنتظر ان يخرج الإعلامي القدير محمد السنعوسي «بوطارق» من المستشفى خلال اليومين المقبلين، حيث كانت نتيجة الفحوصات مطمئنة للطاقم الطبي الذي يشرف على حالته.



«الأنباء» تتمنى لـ «بوطارق» الشفاء التام وأن يتجاوز العارض الصحي ليعود إلى نشاطه المعتاد وإطلالته الإعلامية المميزة في الصحف والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه شخصية إعلامية كبيرة وعطاءاته وإنجازاته كثيرة في الإعلام الكويتي والخليجي والعربي.. ما تشوف شر يا «بوطارق» وأجر وعافية.