أحمد الفضلي



يستعد الفنان يعقوب عبدالله لخوض تجربة فنية جديدة تتمثل بالمشاركة في المسلسل الدرامي الاجتماعي «وتفرج بعد حين»، الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل فريق العمل تمهيدا لبدء التصوير في الأيام المقبلة وعرضه في الفترة الموسمية من خلال عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.



من جانبه، ذكر عبدالله انه سعيد بالمشاركة في هذا العمل الذي يجمعه بنجوم كبار سبق أن شاركهم بطولة العديد من الأعمال الناجحة، أبرزهم الفنان القدير جاسم النبهان والقدير عبدالإمام عبدالله ورفيقة الدرب النجمة هبة الدري وفيصل فريد وغيرهم من النجوم ممن سيعملون جاهدين على تنفيذ شخصيات العمل التي كتبها عيسى الحساوي بالشكل المطلوب بقيادة المخرج والفنان عبدالله التركماني، موضحا أن العمل يحمل اسما مبدئيا «وتفرج بعد حين» وهذا الاسم قد يتغير بعد انتهاء التصوير بحسب رؤية فريق العمل.



وعن دوره في المسلسل وطبيعة العمل، ذكر عبدالله من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن العمل من إنتاج شركة نبراس للفنان والمحامي والمنتج عادل اليحيى ويحمل الطابع الدرامي الاجتماعي كما يحمل إسقاطات كوميدية، وأجسد من خلاله شخصية تحمل العديد من الجوانب الدرامية والكوميدية وهي شخصية أجسدها للمرة الأولى والتحولات التي أعيشها في الشخصية تأتي بحسب أحداث العمل الممتدة الى 30 حلقة.



وفيما يتعلق بموعد بدء التصوير وتوقيت عرض العمل، أفاد عبدالله بأن التصوير سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم حاليا تجهيز العديد من الأمور الخاصة بالتصوير، أما توقيت العرض فالأمور تشير إلى أن العمل سيكون موسميا ولن يعرض في رمضان المقبل، فهناك فترة طويلة لرمضان ولا أرى أن العمل سينتظر إلى رمضان المقبل.