عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير إدارة التأمين والضمان الصحي في وزارة الصحة د.أحمد الحسيني عن دخول خدمة «عافية 3» حيز التنفيذ فعليا في 16 سبتمبر المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم توزيع البطاقات للمتقاعدين عن هذه الخدمة في 44 مركزا صحيا موزعة على جميع المناطق الصحية يوم الأحد القادم 24 الجاري.



التحقق من الهوية



وذكر د.الحسيني في تصريح لـ «الأنباء» أن تسليم بطاقة «عافية 3» الجديدة للمتقاعد المؤمن عليه سيكون بعد التحقق من هويته عبر إبراز البطاقة المدنية، لافتة إلى انه في حال وجود من ينوب عن المتقاعد، فيجب إبراز البطاقتين للمتقاعد ومن ينوب عنه مع نسخة من التوكيل القانوني الرسمي ساري المفعول.



وأشار إلى أنه عند تسليم بطاقة «عافية 3» للمتقاعد أو من ينوب عنه سيتم أخذ «بصمة الإبهام» على نموذج إقرار الاستلام المعتمد من قبل وزارة الصحة.



المراكز



وعن المراكز التي سيتم توزيع بها بطاقة عافية 3، قال د.الحسيني: سيتم توزيع البطاقات في 44 مركزا صحيا اعتبارا من 24 يوليو خلال اوقات الدوام الرسمي الصباحية من الساعة 7 حتى 2 ظهرا.



وتابع: هناك 13 مركزا صحيا في منطقة العاصمة الصحية سيتم فيها توزيع بطاقات عافية 3 وهي: مركز الروضة الصحي - مركز علي ثنيان الغانم الصحي - مركز القيروان - مركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي - مركز خالد الغنيم الصحي - مركز حمد الصقر الصحي - مركز قرطبة الصحي - مركز منيرة العبار الصحي - مركز بدر خالد النفيسي - مركز عبدالرحمن العبدالغني - مركز ميرزا حسن الأحقاقي- مركز عبدالله وشريفة المحري - مركز عبدالله يوسف العبدالهادي.



وأضاف: أما منطقة حولي الصحية فسيتم توزيع البطاقات في 8 مراكز وهي: «مركز محمود حاجي حيدر الصحي - مركز السالمية الغربي الصحي - مركز السلام الصحي - مركز بيان الصحي - مركز مشرف الصحي - مركز الزهراء الصحي - مركز سلوى التخصصي - مركز صباح السالم الشمالي».



وعن المراكز في منطقة الفروانية الصحية التي ستوزع بطاقات عافية 3، أشار د.الحسيني إلى أن عددها 8 مراكز وهي «عبدالله المبارك الصحي - مركز مناحي العصيمي الصحي - مركز العمرية الصحي - مركز الأندلس والرقعي الصحي - مركز الفردوس الجنوبي الصحي - مركز صباح الناصر الصحي - مركز الرحاب الصحي - مركز العارضية الجنوبي الصحي».



وبين أن عدد المراكز التي ستوزع فيها البطاقات في منطقة الأحمدي الصحية 12 مركزا صحيا وهي «مركز الصباحية الشرقي الصحي - مركز جابر العلي الصحي - مركز الرقة الصحي - مركز علي صباح السالم الصحي - مركز الظهر الصحي - مركز الفحيحيل التخصصي - مركز المنقف الصحي - مركز هدية الصحي - مركز صباح الأحمد الصحي A - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي - مركز العدان التخصصي - مركز القرين الصحي».



وأفاد بأن عدد المراكز التي سيتم فيها توزيع البطاقات في منطقة الجهراء الصحي بلغ 3 مراكز وهي «مركز العيون الصحي - مركز القصر الصحي - مركز سعد العبدالله الصحي قطعة 10».



وأكد د.الحسيني أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق للتسهيل على المتقاعدين في الحصول على بطاقات عافية وضمان تقديم افضل خدمات طبية لهم في القطاع الأهلي، مشيدا بدعم وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.يعقوب التمار لتذليل كافة العقبات من أمامنا لتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين من مشروع عافية.