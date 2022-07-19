بيروت - عامر زين الدين



اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه «مادام لم نتوصل إلى وضع خطة دفاعية، حيث يصبح لاحقا سلاح حزب الله بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وتحت إمرة الدولة، نعم قرار الحرب والسلم مع حزب الله وإيران، وربما دخلنا في الحرب الروسية - الأوكرانية لأن كلام السيد (حسن نصرالله) كان واضحا، «لا للغاز في البحر الأبيض المتوسط»، ما يعني أنه يجيب الغرب ويقول لن تستطيعوا أن تعوضوا نقصان الغار الروسي من البحر الأبيض، إسرائيل أو غيرها من المواقع، ولبنان ذهب مع الريح».



وفي حديث مع تلفزيون «أخبار الآن»، رأى جنبلاط أنه «لا أفق»، لكن شدد على وجوب «ألا نستسلم كما يفعل بعض مراكز الأبحاث في أميركا، التي تقول إن «لبنان بيد حزب الله»، نعم قرار السلم والحرب بيد حزب الله، لكن هناك لبنانيين ليسوا أبدا مع هذا التوجه، والدليل ما جرى في الانتخابات».



ولفت إلى أن «المبادرة الكويتية أعطت نتائج، إلا أن جامعة الدول العربية اجتمعت من خلال وزراء الخارجية في لبنان، وهذا جيد، والمطلوب أكثر، المطلوب دعم الجيش والمؤسسات، ولا أطلب دعما فقط كما جرى، أي دعم خط سياسي من خلال ما تبقى من 14 آذار في الانتخابات، المطلوب دعم المؤسسات، المؤسسات تنهار، الجيش أولا، والأمن الداخلي، ولاحقا نرى».



ورأى أنه «ليس هناك تقسيم، التقسيم في لبنان غير وارد، في العراق فوضى ودولة مركزية وحشود شعبية، وإذا ما نظرنا للوضع التنموي في العراق والمنطقة، فهو مأساة، كيف هذه الأموال، المليارات، تذهب فقط إلى التسلح، كيف لم يعد ثمة ماء في نهري دجلة والفرات، إذن فلنركز على الإنماء والكم والنوعية البشرية لنحافظ على ما تبقى من المنطقة».