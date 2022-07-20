عاطف رمضان



قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ممثلة في إدارة خدمة المواطن، بإنجاز 36413 معاملة خلال شهر يونيو الماضي، منها 749 طلبا إسكانيا جديدا إضافة إلى إجراء 652 معاملة للتخصيص و1961 معاملة لبدل الإيجار.



وأشارت إحصائية المؤسسة إلى أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته 109 معاملات للتبادل بالإضافة إلى 66 معاملة للتنازل، و290 طلب توثيق للوحدات السكنية علاوة على فتح 70 ملفا جديدا تتعلق بالمساكن المؤجرة.



وقدم قسم الاستقبال 17457 شهادة لمن يهمه الأمر، واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال استقبال 3256 مكالمة مباشرة من المواطنين.



وذكرت الإحصائية أن مجموع عدد معاملات الدورة المستندية المقدمة عن طريق مبنى المؤسسة والأفرع الخارجية التابعة لها 1678 إحصاء ومجموع عدد المعاملات المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني 433 معاملة، وكان عدد الخدمات المنجزة عن طريق تطبيق «سهل» 15890 معاملة.



وقدمت إدارة إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 96، تمثلت في قطاع الطلبات، وقطاع التوزيع والتوثيق، وقطاع المالية والإدارية.