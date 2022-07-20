القاهرة - هناء السيد



شارك وفد وزارة المالية برئاسة مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي والوكيل المساعد للشـــؤون الاقتصــاديـــة بالتكليف طلال نمش النمش، ومراقبة الشؤون العربية أروى حمود المسلم - في اجتماعات كبار المسؤولين للمجـلـــس الاقتـصـــادي والاجتماعي برئاسة مصر، وذلك للإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية.



وشارك الوفد في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية للتحضير للاجتـــــماع الوزاري للمجلس المقرر غدا الخميس والذي سيقوم بإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في نوفمبر المقبل.

وأعرب إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصنـاعـــة للشـــؤون الاقتصادية المشرف على الاتفاقات والتجارة الخارجية رئيس الاجتماع في كلمته عن ثقته في أن هذه الدورة سيكون لها عظيم الأثر في استكمال مسيرة العمل العربي المشترك.



وقال إننا نعلق آمالا كبيرة على دورتنا الاستثنائية للخروج بقرارات إيجابية تعزز الإنجازات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبالأخص الموضوعات المقرر عرضها على الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنها التقدم المحرز لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للوصول إلى إعلان الاتحاد الجمركي العربي، والوضع الاقتصادي في الدول العربية، بعد جائحة كورونا وغيرها من الموضوعات المهمة والمدرجة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع على القمة العربية العادية في دورتها الحادية والثلاثين بالجمهورية الجزائرية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ليؤكد حرص الدول العربية على تعزيز العمل العربي المشترك، ويجسد القناعات العربية في أهمية دعمه وتعزيزه والتمسك برؤيتنا الجديدة في العمل العربي المشترك والتي نركز فيها على الفرص والتحديات والمتغيرات الاقتصادية في عالمنا العربي، بما يسهم في تحقيق أهداف قممنا العربية السابقة.