عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لمقيم يعمل في جمعية تعاونية بمحافظة الأحمدي، وذلك عن تهم تتعلق بالتزوير واختلاس المال العام.



واشتمل الحكم على إلزام المتهم، الذي يشغل وظيفة نائب مدير السوق المركزي، برد المبلغ المختلس، وهو 540 ألف دينار وتغريمه ضعفه، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.



وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا يتهم المقيم باختلاس المبلغ المشار إليه من خلال تزوير فواتير استلام بضائع ومواد غذائية لم يتم توريدها على أرض الواقع.



وكشفت أوراق الدعوى عن أن المتهم متوار عن الأنظار، حيث دلت التحريات على أنه غادر البلاد إلى بلاده بعد أيام من ارتكاب جريمة الاختلاس.