بالإنابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف، قلد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الرتب الجديدة لعدد من الضباط في قوة الإطفاء العام من رتبة عقيد إلى عميد وفقا للمرسوم الأميري لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر بترقية عدد ستة ضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد.



وهنأ الفريق المكراد الضباط المرقين ونقل لهم تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، متمنيا لهم التوفيق في أداء واجباتهم المنوطة فيهم، مشيرا الى أن هذه الترقية جاءت تقديرا لجهودهم المخلصة في خدمة الوطن.



ودعا الفريق المكراد الضباط المرقين إلى مواصلة العمل والحرص على التطوير المستمر وتطبيق القانون على الجميع مع تسخير كل الإمكانيات التي تعزز أمننا المجتمعي.



وقد أعرب الضباط المرقون عن شكرهم وتقديرهم للثقة الغالية التي أولتها لهم القيادة السياسية العليا بالبلاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه، معاهدين الله ان يكونوا عند حسن الظن والولاء والطاعة.