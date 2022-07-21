محمد الجلاهمة



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد الى النيابة العامة شخصا خليجيا على خلفية اتجاره في المواد المخدرة، وأرفقت في ملف الإحالة 6 كيلوغرامات من مادة الحشيش وكمية من الشبو.



وبحسب مصدر امني، فإن معلومات وردت عن اتجار شخص خليجي يقيم بمنطقة الصليبية في المواد المخدرة وأنه معتاد على ترويج هذه السموم داخل المنطقة ونادرا ما يتعامل مع اشخاص من خارج المنطقة.



وقال المصدر: تم الاتفاق مع مصدر لشراء كمية من المواد المخدرة ثم جرى التنسيق مع النيابة العامة والتي منحت لرجال المكافحة اذن بضبط المتهم وتفتيش محل سكنه ولدى تسليم المتهم المبلغ المرقم من قبل النيابة العامة تم ضبطه عقب مقاومة عنيفة، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على المضبوطات الوارد ذكرها، وبالتحقيق معه اقر بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وان المخدرات تصل اليه بواسطة شاحنات ترد من دولة مجاورة.



كما أحال رجال أمن مبارك الكبير إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تاجر مخدرات اثر ضبطه من قبل إحدى دوريات الأمن والعثور بحوزته على 3 آلاف حبة مخدرة نوع لاريكا، الى جانب مبلغ مالي وسيجارة بها مادة الحشيش.



وجاء ضبط تاجر المخدرات اثر الاشتباه فيه خلال سيره بسيارته، حيث تبين انه بحالة غير طبيعية، مما استوجب تفتيشه فعثر على الحبوب والمواد المخدرة معه.