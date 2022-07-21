الفصل بين المرضى أصبح غير ضروري في الطوارئ مع الالتزام بالكمامات وترك مسافة متر بينهم



عبدالكريم العبدالله



حدثت وزارة الصحة آلية العمل في المستشفيات للتعامل مع كوفيد-19، وجاء في الآلية، التي تنشرها «الأنباء»، أنه تم التخفيف لكثير من القيود السابقة، نظرا لنجاح الوزارة في احتواء الفيروس.



الفصل بين المرضى



وأوضحت الآلية أن الفصل بين المرضى أصبح غير ضروري في أماكن الطوارئ، على غرار ما كان عليه الأمر في السابق، بينما يبقى الالتزام بالكمام ومسافة تصل إلى متر بين المرضى موجودة.



وأشارت الآلية إلى أن العمليات المتعلقة بالأجهزة غير التنفسية لم تعد تتطلب إجراء فحص PCR للتأكد من خلو المريض من فيروس كوفيد-١٩، إذا لم تظهر عليه علامات وجود أمراض تنفسية.



ولفتت إلى انه لم تعد أيضا هناك حاجة لعمل مسحة قبل قرار مغادرة المستشفى، كما كان الأمر في السابق، بل يتعلق قرار المغادرة بظهور علامات لتحسن المريض.



العزل



وحددت الآلية الجديدة استمرار طلب العزل المنزلي للحالات المصابة، واقتصار العزل في المستشفى على الحالات الخطيرة فقط، أما بقية الحالات فينبغي عليها الاكتفاء بالعزل المنزلي.

وعن إنهاء العزل المنزلي، فأفادت الآلية بأنه يعتمد على مرور من 5 إلى 10 أيام، مع انتهاء أعراض الحمى أو ارتفاع حرارة المريض، لمدة 24 ساعة من دون استخدام خافض الحرارة، حيث ان مرور مدة العزل المنزلي بما لا يقل عن 5 أيام، مع انتهاء أعراض الحمى وارتفاع حرارة الجسم مدة يوم كامل دون استخدام خافض الحرارة، يمكن أو يسمح للمريض بالعودة إلى العمل، لكن مع ارتداء الكمام في كل الأوقات، دون الحاجة لإجراء مسحة أخيرة للتأكد من خلوه من الفيروس، كما كان مطلوبا في السابق، قبل عودته للعمل.