تختتم مساء اليوم مواجهات الدور التمهيدي لبطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة للرجال، بإقامة 9 نزالات في جميع الأوزان، على حلبة صالة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم، وتنتظر لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة خالد الشمري مواجهة صعبة عندما يصطدم بنظيره الأوكراني كورباكين نيكيتا في وزن 91 كغم، فيما يخوض زميله منصور الشمري نزالا متكافئا أمام لاعب البحرين سيد فاضل في وزن 51 كغم، بينما تحدد النزالات الأخرى على ضوء ما تسفر عنه نتائج الدور التمهيدي الأول الذي انتهى في وقت متأخر من مساء أمس.



وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس بحضور رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر نزاروفيتش كريملف، ورئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة بيتشاي تشنهافاغيرا، ورئيس الاتحاد العربي يوسف الكاظم، ورئيس الاتحاد الكويتي محمد منسي، وعدد من القيادات الرياضية اللجنة الأولمبية الكويتية، والهيئة العامة للرياضة، ورؤساء الوفود المشاركة، وتبع حفل الافتتاح إقامة 6 نزالات من 9 كانت مقررة، بعد انسحاب 3 ملاكمين أثناء الفحص الطبي وإجراء الوزن صباح أمس.



ويشارك في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 حتى 26 الجاري 100 ملاكم من 20 دولة.



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر نزاروفيتش كريملف حرص الاتحاد على تقديم كل أوجه الدعم للاتحاد الكويتي للملاكمة، لكل ما من شأنه أن يضمن نجاح البطولة، مشيدا بحسن التنظيم الذي تشهده البطولة، آملا أن تكون الكويت مستقبلا إحدى المحطات المهمة للملاكمة الدولية.



وذكر رئيس لجنة الحكام في البطولة مجبل العازمي أن العدد الإجمالي للحكام الدوليين المشاركين في البطولة بلغ 17 حكما، وسيتم تطبيق القانون الدولي للملاكمة، على أن النزال من 3 جولات، مدة كل منها 3 دقائق، لافتا إلى أن هناك 7 حكام دوليين أجانب سيشاركون في إدارة النزالات.