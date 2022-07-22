عبدالعزيز جاسم



اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بوصول المهاجم العاجي سيدريك هنري وانضمامه للتدريبات، ليكمل بذلك عقد المحترفين الخمسة الذين انضموا الى التدريبات التي تقام على 3 مراحل صباحية وبعد الظهر في صالة الحديد ومسائية على ملعب فاروق إبراهيم.



وتسعى إدارة الأصفر إلى إنهاء إجراءات المعسكر المقرر إقامته في القاهرة 27 الجاري بصورة سريعة إلا أن عدم وجود حجوزات للوفد كله بهذا لتوقيت قد يؤخر موعد المغادرة الذي ستتضح الصورة بشأنه بشكل نهائي اليوم.



من جهته، قال مدرب الفريق ناصر الشطي في تصريح لوسائل الإعلام، إن تعاقدات القادسية الأخيرة جاءت بدعم كبير من إدارة النادي والباب لايزال مفتوحا حتى نهاية أغسطس المقبل لتعاقدات أخرى إذا احتجنا إلى ذلك، لافتا إلى أن التدريبات شهدت تواجد 44 لاعبا ونحن بحاجة إلى 30 لاعبا (حسب اللائحة) بغض النظر عن اللاعبين الذين سيتم تسجيل بعضهم في صفوف فريق الشباب.



وأكد الشطي أن العمر ليس مقياسا لتقييم اللاعبين والأهم هو العطاء داخل الملعب، لذلك سيكون البقاء للأفضل ومن يستحق ارتداء قميص الأصفر بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.



وأشاد بروح اللاعبين المعنوية التي لمسها خلال التدريبات، مبينا أن المنافسة لن تكون سهلة، وان الموسم المقبل سيكون مميزا على صعيد الأداء بين الفرق، لافتا إلى أن وجود اللاعب السابق صالح الشيخ يعتبر مكسبا كبيرا للفريق، ومعربا عن أمله بأن يتولى في المستقبل الإدارة الفنية للقادسية.