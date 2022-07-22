يعقوب العوضي



بعد الإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد بالتأهل إلى بطولة كأس العالم (ألمانيا - اليونان 2023)، يطمح اليوم إلى التأهل الى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا السابعة عشرة المقامة في البحرين، وذلك عندما يلتقي مع المنتخب الياباني في الـ 6.30 مساء ضمن منافسات الدور نصف النهائي، والذي سيجمع في مواجهته الأخرى بين البحرين والسعودية.



وكان الأزرق قد حسم بطاقة تأهله مساء أول من أمس بعد فوزه على إيران 25 -20 وتصدره المجموعة الأولى.



وقدم رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين مكافآت مالية للاعبين «500 دينار» لكل لاعب بعد الفوز على إيران والتأهل إلى كأس العالم.



ويعتمد الجهاز الفني لأزرقنا بقيادة المدرب الإسباني إيسيديرو مارتين ومساعده الوطني وليد سالمين ومدرب الحراس ماركوس على اللاعبين: سيف العدواني، علي نصير، عبدالله المطيري، فواز المشاري، حارس المرمى أحمد الجويعد، عبدالرحمن العنزي، فرج سالم، عبدالعزيز مشعل، عبدالرحمن فهد، سلمان مطلق، محمد الرويح، عبدالهادي حاجية، حمد دشتي وعبدالله نواف.



من جانبه، قال مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، ان الأزرق حقق الهدف الرئيس من المشاركة في البطولة وهو التأهل إلى كأس العالم، وقد عمل الجميع لفترات طويلة لإعداد نواة منتخب المستقبل واستعادة هيبة اليد الكويتية في القارة الصفراء.



وأكد مدير المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد عبدالله الذياب قدرة منتخبنا على إعادة الانجازات إلى الواجهة العالمية للعبة وإضافة البطولات الى خزائن الاتحاد، موضحا أن اللاعبين أوفوا بوعدهم بالتأهل الى المونديال.



وقال إن منتخب الشباب الحالي «أساس قوي» سيبني عليه الاتحاد للمستقبل، مشيرا الى تركيز الاتحاد على منتخبات الشباب والناشئين كونهم الداعم الأساسي للمنتخب الاول حتى تعود كرة اليد الكويتية الى منصات التتويج القارية والعالمية.